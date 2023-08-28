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Ночная атака РФ: есть разрушения в Кривом Роге и Полтаве

Фото: из-за роейской атаки есть разрушение в Кривом Роге и Полтаве (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 28 августа россияне ударили по Украине ракетами - в Полтаве есть разрушение промышленного объекта, а в Кривом Роге пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В Кривом Роге вражеской ракетой были разрушены два дачных дома, пять - изуродованы, также загорелось хозяйственное сооружение.

Кроме этого, в области россияне ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии - под ударом оказались Марганецкая и Мировская общины, там поврежден частный дом.

А глава Полтавской ОВ заявил, что в городе был поврежден промышленный объект.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Ночная атака 28 августа

В ночь на 28 августа войска РФ снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами. Воздушная тревога была объявлена сначала на юге, а затем почти по всей стране. В Днепропетровской области сообщалось о работе ПВО.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ночью кафиры применили тактику, схожую с прошлым ударом, сутками ранее, когда воздушные цели противника часто маневрировали.

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