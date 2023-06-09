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Ночная атака: ПВО уничтожила 10 "шахедов" и 4 крылатых ракеты

Фото: ПВО сбило 10 шахедов и 4 ракеты (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 9 июня россияне раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами Х-101/Х-55. ПВО уничтожила 10 БПЛА и 4 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Целями российской атаки являлись военные объекты и объекты критической инфраструктуры. Пуски "шахедов" производились с южного направления, крылатых ракет - из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки было запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

"Было уничтожено 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam", - отметили в Воздушных силах .

Также около 20.00 часов 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

Ночная атака 9 июня

В ночь на 9 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, мониторинговые группы сообщали о запуске россиянами дронов и ракет. В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО.

Отметим, что, начиная с мая этого года, РФ значительно увеличило количество ракетных ударов по Украине. Обычно они проходят ночью.

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