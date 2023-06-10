RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака на Одессу. Украинские военные с катера уничтожили три "шахеда"

Фото: украинские военные с катера уничтожили три "шахеда" (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Во время ночной атаки в Одесской области украинские военные с катера уничтожили три "шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских мыл Вооруженных мыл Украины.

"В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 3 дрона-камикадзе "шахед", - сообщили в ВМС.

Так, сегодня ночью, во время вражеской атаки оккупантов, решительными действиями личного состава одного из катеров Военно-Морских Сил было уничтожено три беспилотника.

"Военно-Морские Силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага", - добавили в службе.

Ночная атака

Российские оккупанты в ночь на 10 июня в очередной раз атаковали Украину. На этот раз армия РФ выпустила дроны-камикадзе и ракеты.

Над Одесской областью военные сбили 8 "шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Детальнее о последствиях ночных обстрелов можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВМСВМС УкраиныВойна России против Украины