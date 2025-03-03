Ночная атака на Кривой Рог: повреждены дома, предприятие и больница

На утро 3 марта ситуация в Кривом Роге остается контролируемой. Ночью город подвергся атаке со стороны врага - три ударных беспилотника типа "Шахед" поразили различные объекты.

В результате обстрелов повреждены шесть многоэтажных домов, больничное учреждение, учебное заведение, станция скоростного трамвая и промышленное предприятие. Продолжается уточнение последствий.

Также произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки пострадала 52-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, она лечится амбулаторно.

Помощь пострадавшим

Штаб помощи населению развернули ночью. Он работает в той же школе, где организовывали помощь после предыдущих ракетных ударов.

Выдают необходимые строительные материалы и принимают заявки на материальную помощь от города. Все, кто нуждается в поддержке, ее получат.

Ситуация в регионе

В Никопольском районе враг атаковал дроном-камикадзе Мировскую и Марганецкую громады. Потерь нет.

За ночь силы ПВО уничтожили семь вражеских беспилотников в регионе.

Несмотря на ночные атаки, все городские службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.