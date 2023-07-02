RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака на Киев: все вражеские "шахеды" были уничтожены

Фото: в Киеве сбили все вражеские "шахеды" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 2 июля россияне атаковали Киев с помощью беспилотников-камикадзе типа Shahed. Все враждебные цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Руководитель администрации Сергей Попко отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.

"Силами и средствам нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!
Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало", - сказал Попко.

Ночная воздушная атака 2 июля

Сегодня ночью Россия снова обстреляла территорию Украины, из-за чего во многих регионах были объявлены воздушные тревоги - сначала их объявили на юге, а затем тревога распространилась на центральную и северную Украину.

В Воздушных силах сообщили об угрозе атак противника с помощью "шахедов" и ракет. Позже сообщалось о работе ПВО в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиеввибухиПВО