Ночная атака на Киев: все вражеские "шахеды" были уничтожены

Руководитель администрации Сергей Попко отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.

"Силами и средствам нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!

Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало", - сказал Попко.

Ночная воздушная атака 2 июля

Сегодня ночью Россия снова обстреляла территорию Украины, из-за чего во многих регионах были объявлены воздушные тревоги - сначала их объявили на юге, а затем тревога распространилась на центральную и северную Украину.

В Воздушных силах сообщили об угрозе атак противника с помощью "шахедов" и ракет. Позже сообщалось о работе ПВО в Киеве.

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