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Ночная атака на Киев. В КГВА показали последствия ударов

Фото: Ночная атака на Киев. В КГВА показали последствия ударов (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 25 ноября, российские террористы прибегли к самой массированной атаке дронов на Киев. В результате падения обломков есть разрушения и пострадавшие в ряде районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

 

Фото: Ночная атака на Киев. В КГВА показали последствия ударов (t.me/VA_Kyiv)

Отметим, как рассказывал городской голова Киева Виталий Кличко, в результате атаки дронов есть разрушения в: 

  • Соломенском районе - в результате падения обломков произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна.  Также есть разрушения на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины;
  • Печерском и Подольском районах - зафиксировано падение обломков на открытой местности;
  • Днепровском районе - обломок БпЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома;
  • Голосеевском районе - обломок БПЛА упал на четырехэтажный жилой дом.

"В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации", - рассказал Кличко.

 

Фото: Ночная атака на Киев. В КГВА показали последствия ударов (t.me/VA_Kyiv)

Ночная атака на Киев

В ночь на 25 ноября враг прибегнул к масштабной атаке дронами на Киев. Ближе к утру в столице начали раздаваться взрывы. Местные власти предупредили о работе ПВО и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью был уничтожен 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что стало рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.

Все подробности атаки можно прочитать по ссылке.

 

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