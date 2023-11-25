Этой ночью, 25 ноября, российские террористы прибегли к самой массированной атаке дронов на Киев. В результате падения обломков есть разрушения и пострадавшие в ряде районов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
Фото: Ночная атака на Киев. В КГВА показали последствия ударов (t.me/VA_Kyiv)
Отметим, как рассказывал городской голова Киева Виталий Кличко, в результате атаки дронов есть разрушения в:
"В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации", - рассказал Кличко.
Фото: Ночная атака на Киев. В КГВА показали последствия ударов (t.me/VA_Kyiv)
В ночь на 25 ноября враг прибегнул к масштабной атаке дронами на Киев. Ближе к утру в столице начали раздаваться взрывы. Местные власти предупредили о работе ПВО и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу.
По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью был уничтожен 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что стало рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.
Все подробности атаки можно прочитать по ссылке.
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