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Ночная атака: в Хмельницкой области повреждены жилые дома

Иллюстративное фото: в Хмельницкой области на жилые дома упали обломки российских ракет (Facebook-cтраница Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 13 июня, ночью повредили дома мирных жителей Хмельницкой области в результате очередной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegram.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Произошло падение обломков, которыми были повреждены шесть жилых гражданских домов. Повреждения незначительны", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате инцидента пострадавших или погибших нет. При этом на месте работают все службы.

Ночной удар россиян

Напомним, сегодня российские оккупанты пытались в очередной раз нанести удары по территории Украины. Для этого они использовали крылатые ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".

Украинские защитники смогли сбить 10 из 14 ракет и один из четырех беспилотников.

В Кривом Роге оккупанты ударили ракетами по многоэтажке и частному предприятию. Там погибло 11 человек, еще более 20 - получили ранения.

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