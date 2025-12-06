RU

Ночная атака на Фастов и не только: появились фото последствий в Киевской области

Фото: последствия ночного обстрела Киевской области 6 декабря (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью, 6 декабря, российские войска атаковали Киевскую область, в частности Фастов. Спасатели показали фото последствий вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.

В Фастове возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно - вагонного депо.

В селе Новые Петровцы из-за обломков дрона возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. м.

Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще 6 домов повреждены.

В селе Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

 

Фото: последствия обстрела Киевской области (ГСЧС)

 

Обстрел Киевской области

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами, баллистикой и ракетами "Кинжал".

Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу.

В частности, известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.

Вероятно, были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.

По данным ОВА, в Вышгородском районе 46-летняя женщина госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки.

А в Фастове ранен 42-летний мужчина. У него рваная рана левой голени.

