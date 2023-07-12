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Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 11 "шахедов"

Фото: РФ дронами атаковала Украину (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска ночью, 12 июля, выпустили по Украине 15 дронов-камикадзе, силы ПВО сбили 11 "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Российская Федерация атаковала Украину с северо-восточного направления ударными беспилотниками. Всего оккупанты задействовали 15 дронов.

"11 беспилотников уничтожены в зонах ответственности воздушных командований Центр и Восток", - говорится в сообщении.

К отражению вражеской атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины.

Ночная атака дронов-камикадзе на Киев

В последнее время россияне испытывают дефицит точных крылатых и баллистических ракет, поэтому чаще всего для ударов по мирным городам Украины используются дроны-камикадзе.

Российские войска сегодня ночью атаковали Киев и область с помощью дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели в районе столицы.

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атака дроновПВО