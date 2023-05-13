Ночная атака дронов. Силы ПВО уничтожили 17 "Шахедов"

Россия запускала дроны Shahed-136/131 из северного и южного направлений. Всего зафиксирован 21 пуск. На разных направлениях уничтожены 17 дронов-камикадзе с применением зенитного ракетного вооружения, истребителей, мобильных огневых групп.

Кроме того, ночью уничтожен российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Также за минувшие сутки силы ПВО уничтожили четыре ударных дрона "Ланцет".

Напомним, в ночь на 13 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Позже стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе.

В результате атаки в Хмельницкой области ранения получили пять человек.

Также силы ПВО сбили все дроны, выпущенные Россией в направлении Киева. В результате атаки в столице не были зафиксированы разрушения и ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.