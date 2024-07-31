Ночная атака дронов: россияне использовали не только "Шахеды"

"Конечно, во время ночных атак враг часто использует разные типы БпЛА: прежде всего это 136/131 "Шахеды", а также БпЛА неустановленного типа, имитационные (ложные цели). Да, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое", - написал он.

По словам Игната, среди обломков дронов, которыми россияне атаковали Украину этой ночью, могут быть найдены не только "Шахеды", но и беспилотники других типов.

Но, как добавил бывший спикер ВС, это ничего не меняет, поскольку все дроны необходимо уничтожать всеми доступными средствами.

Игнат объяснил, что во время работы ПВО ночью тип цели определяется по ее параметрам: высота, скорость и т.д., а также по визуальным и акустическим данным. Но точно установить тип дрона или ракеты можно только после исследования обломков.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк рассказал, что российские оккупанты сегодня "ограниченно" использовали дрон нового типа "Гербера" против Украины.

"На молекулы еще не разобрали, но выглядит как эконом-версия “Шахеда”. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый made in China (сделано в Китае - ред.)", - написал он.