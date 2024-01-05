Ночная атака дронов РФ по Украине: в Воздушных силах назвали число сбитых БПЛА

"Всего зафиксированы пуски 29 ударных БплА "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной сбит 21 из 29 ударных БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Особенности атаки

Атака продолжалась двумя волнами из района Примосько-Ахтарск (Россия) и мыса Чауда (Крым).

К отражению воздушного нападения были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил. Часть беспилотников враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей.

Интересно, что подавляющее большинство "шахедов" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Обстрел Украины

Российская армия вечером 4 января и ночью 5 января снова выпустила по Украине дроны-камикадзе. Известно, что атака происходила двумя волнами.

Противовоздушная оборона работала в нескольких областях, но есть попадания. В частности, в Днепропетровской области были сбиты 6 БПЛА, в Черкасской - 5. А в Баштанском районе Николаевской области было попадание беспилотника на территории агропредприятия, а в Херсонской области враг атаковал модульный городок. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.