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Ночная атака дронов: Воздушные силы показали работу Gepard по "Шахедам"

Иллюстративное фото: Воздушные силы показали работу Gepard по "Шахедам" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 26 сентября, ночью сбивали российские дроны-камикадзе "Шахед" при помощи зенитных установок Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные обнародовали видео, на котором можно заметить боевую работу по российским беспилотникам на юге Украины. 

 

"Немецкий Gepard бьет точно в цель", - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Ночная атака дронов

Напомним, сегодня, 26 сентября, ночью российские оккупанты в очередной раз пытались бить по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". 

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 38 российских беспилотников. 

Более детально о последствиях атаки страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина

 

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