Ми нічого не залишимо без відповіді. Псакі про те, як США відреагують на хімічну атаку

Білий дім спростовує будь-які заяви Росії про те, що Вашингтон управляє лабораторіями біологічної зброї в Україні. Джен Псакі назвала ці заяви абсурдними, але попередила, що Москва може спробувати застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.

Вона нагадала, що саме Росія має довгий і добре задокументований досвід застосування хімічної зброї. Також, Саме в цій країні відбулися замахи на вбивство та отруєння відомих політиків.

"Ми всі повинні бути напоготові, щоб Росія, можливо, не застосувала хімічну або біологічну зброю в Україні або не організувала операцію під хибним прапором з їх використанням", - сказала Псакі.

Вона підкреслила, що це – типова позиція Кремля. Звинуватити кого-небудь в діях, які РФ хоче зробити сама.

На питання про те, як відреагує президент США на таку атаку, Псакі підкреслила, що Байден не залишить без відповіді такий напад.

"Ми нічого не залишили без відповіді", - сказала вона.

Крім того, Псакі сказала, що позиція Байдена залишається в силі – американські війська в Україну не увійдуть.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!