Воздушные силы за ночь сбили в небе Украины шесть иранских дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

"31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Три "Shahed-136" сбиты подразделениями территориальной обороны на Полтавщине, еще три - истребительной авиацией Воздушных сил ВС Украины на Днепропетровщине", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что турецкая компания Baykar намерена в ближайшем будущем оснастить беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе.

Также ранее мы писали, что Иран может вернуться в режим полной изоляции из-за поставок России оружия, которое она использует в войне против Украины.

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