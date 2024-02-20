Ночь была сложной. В ВСУ показали видео отбития атак РФ на Запорожском направлении

Несмотря на то, что ночь на Запорожском направлении была сложной, все атаки окупантов на этом участке фронта удалось отбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Запад".
"Вчерашняя ночь была сложной. Атаки на Запорожском направлении все отбиты. Россияне уничтожены. Ситуация - контролируемая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные героически удерживают оборону и уничтожают противника.
"Отставить панику. Доверяйте ВСУ, не доверяйте идиотам из ютуба", - констатировали в ОК "Запад".
В Украине на фронте в течение суток произошло 81 боевое столкновение. Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях.
Как пишут в Институте изучения войны, позиционные бои на фронте продолжаются на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута и недалеко от Авдеевки, к западу от Донецка и вблизи Старомайорского. ВСУ сдерживают штурмы российских захватчиков в районе Работино, а враг продвинулся к северу от Марьинки.
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