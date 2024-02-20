Ночь была сложной. В ВСУ показали видео отбития атак РФ на Запорожском направлении

"Вчерашняя ночь была сложной. Атаки на Запорожском направлении все отбиты. Россияне уничтожены. Ситуация - контролируемая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные героически удерживают оборону и уничтожают противника.

"Отставить панику. Доверяйте ВСУ, не доверяйте идиотам из ютуба", - констатировали в ОК "Запад".

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 81 боевое столкновение. Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Как пишут в Институте изучения войны, позиционные бои на фронте продолжаются на линии Купянск - Сватово - Кременная, вблизи Бахмута и недалеко от Авдеевки, к западу от Донецка и вблизи Старомайорского. ВСУ сдерживают штурмы российских захватчиков в районе Работино, а враг продвинулся к северу от Марьинки.