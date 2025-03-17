Ночь будет с морозами. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

По ее данным, этой ночью предполагается от -1 до -6 градусов, а на западе местами до -8 градусов. Однако на юге и юго-востоке немного теплее, ночью до +3 градусов.

Диденко уточнила, что в течение дня температура воздуха будет максимально до +5 градусов. Также в Украине ожидается сильный ветер.

Завтра порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник погода будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается до -5 градусов, а днем до +4 градусов.



"Так что еще раз замечу - завтра день синоптически некомфортный, не выскочите без шапки или расстегнутые - один миг элегантности и неделя с красным носом, больным горлом и грустными глазами", - написала Диденко.

Она также отметила, что в среду, 19 марта, в Украине ожидается все еще прохладная погода, хотя день уже будет теплее на пару градусов. А уже с 20-го марта в Украине ожидается весеннее потепление.