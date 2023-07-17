В России чиновникам запретили на работе пользоваться техникой Apple, - FT

Российским чиновникам и государственным служащим запретили использовать iPhone и другие продукты Apple в работе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Financial Times.

По данным издания, это связано с тем, что американская технологическая компания подозревается якобы в шпионаже.

Как заявили в министерстве торговли РФ, с понедельника будет запрещено любое использование iPhone для "рабочих целей". При этом в министерстве цифрового развития, а также компании "Ростех" заявили, что последуют этому примеру или уже ввели запреты.

Отмечается, что запрет iPhone, iPad и других устройств Apple в ведущих министерствах связан с беспокойством Кремля и ФСБ по поводу всплеска шпионской деятельности спецслужб США против российских государственных учреждений.

"Сотрудники службы безопасности в министерствах, сотрудники ФСБ, занимающие гражданские должности, такие как заместители министров, объявили, что iPhone больше не считаются безопасными и что нужно искать альтернативы", – рассказал источник, близкий к правительственному учреждению, запретившему продукты Apple.

Напомним, что через месяц после начала полномасштабного вторжения Путин подписал указ, требующий от организаций, связанных с "критической информационной инфраструктурой", перейти на разработанное в России программное обеспечение до 2025 года.

"Официальные лица действительно верят, что американцы могут использовать свое прослушивающее оборудование. ФСБ давно обеспокоена использованием iPhone для профессиональных контактов, но администрация президента и другие чиновники выступали против [ограничений] просто потому, что им нравились iPhone", - пишет издание.

Представитель "Ростеха" рассказал Financial Times, что ограничения касаются всех устройств Apple. Но их использование в личных целях все же разрешено.

"Все жалуются, что это неудобно и приходится носить с собой еще один телефон или планшет", – добавил источник.

Напомним, с начала войны против Украины против России были введены жесткие санкции, а многие западные бренды ушли с российского рынка. В результате Москва ввела так называемый параллельный импорт, по которому продукция ввозится без согласия правообладателей.

Apple официально прекратила работу в России в начале марта 2022 года.

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