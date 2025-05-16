Будто лишние: почему торчат отдельные детали авто и какие у них функции

Когда-то так же настораживали водителей первые массивные кофры-багажники на крыше, а сегодня ими мало кого удивишь. Однако и без того достаточно элементов, которые почему-то остались за пределами кузова автомобиля.

Относительно того, насколько они опасны для окружающих, следует сказать сразу - это зависит от происхождения этого сооружения. Если это заводской элемент, рассчитанный конструкторами и протестированный заводскими испытателями, оснований для опасений нет. Другое дело, когда речь идет о тюнинге: далеко не все внешние навесные девайсы сертифицированы в надлежащем порядке, а значит, что-то из них действительно может отделиться прямо на ходу.

Попробуем классифицировать внешние устройства и сооружения, чтобы знать, стоит ли держаться от таких машин подальше в потоке.

Лестница на крышу

Иногда такую лесенку можно увидеть на микроавтобусах, иногда - на мощных внедорожниках, но всегда она приводит к расположенному на крыше багажнику - как правило, большому и открытому, так называемому экспедиционному. Чаще всего эти лесенки самодельные, но есть случаи, когда их устанавливает автопроизводитель. Свежий пример - Jeep Wrangler в спецверсии Willys Edition, которая отсылает к прапраправнуку "Вранглера" - легендарному американскому внедорожнику Willys MB образца 1941 года времен Второй мировой войны. Помимо чисто военного цвета, выдвижных порогов с электроприводом и верхнего багажника машина получила лесенку на крышу по правому борту.

Land Rover Defender

Еще один сугубо джиперский девайс - необычная коробка, закрепленная на окне модного внедорожника Land Rover Defender.

Пристроенный к заднему боковому окну аккуратный бокс в свое время был едва ли не самой интересной изюминкой новой модели. Между тем, это всего лишь хранилище для вещей, которые путешественнику полезно держать под рукой (напомним, Defender - наследник трех поколений знаменитых британских внедорожников). В первую очередь подразумевалось, что это будет отдельный мини-багажник для грязных буксирных тросов, шаклей и перчаток. Но рынок среагировал более гламурным решением: при желании можно приобрести для этого бокса некую вставку с комплектом посуды для пикника. Между прочим, эта некогда загадочная коробка есть не на каждой машине - она устанавливается за дополнительную плату.

Запаска наружу

Запасное колесо вполне штатно может крепиться снаружи машины, особенно если машина - внедорожник и колесо тяжелое и большое. Есть модели, где запаска висит на борту, на двери багажника, и даже... лежит на капоте, как это было сделано у тех же Land Rover'ов первых поколений - Series I, II и III. Между прочим, именно опасения, что тяжелое колесо оторвется на ходу и натворит беды вокруг, привели к выбору такого странного места расположения как капот. Дело в том, что на непрочном алюминиевом кузове "Ленд Ровера" не нашлось прочного места, где можно было бы приподнять тяжелое колесо - и его пришлось положить на единственную горизонтальную поверхность. Которой и оказался капот.

Практически во всех случаях запаска внешнего расположения - это заводское решение, так что опасения о ее падении на чужой капот беспочвенны. Интересно, что одна и та же модель авто может иметь запаску либо на виду, либо спрятанную. Например, у Toyota Prado 90 есть версия с колесом на задней двери и есть - с подвешенным под полом багажника.

Выступы на кузове

Разного рода выступы на гладкой поверхности кузова порой имеют техническое объяснение - например, как это есть с горбом на капоте Subaru Impreza WRX, где такой выступ играет роль воздухозаборника над интеркулером турбины - теплообменником, охлаждающим воздух перед тем, как он попадет в горизонтально расположенные цилиндры двигателя. Также подобные архитектурные сооружения иногда являются дизайнерским элементом. Скажем, украшением в определенный период была выпуклая выштамповка под запаску на американских автомобилях Ford Motor Company с отдельным брендом Continental. Сначала под тем горбом на корме действительно была запаска, но позже ее таки начали вкладывать в пол багажника, а бутафорский выступ служил украшением. Между прочим, после фордовцев этот стилистический прием использовали дизайнеры других американских компаний.

Шноркель

Деталь, которую автомобилестроители позаимствовали у подводной лодки. Шноркель (или шноркель) предназначен для забора воздуха в двигатель с большей высоты над поверхностью планеты. Правда, на субмаринах трубу поднимали над водой, а у автомобилей - над землей или асфальтом, хотя лужи здесь тоже имеются в виду. У шнорхеля фабричного изготовления форма канала просчитана так, чтобы вода из луж и пыль с дороги не попали в двигатель даже в метель и ливень.

Шнорхель может быть опасным для окружающих машин, ведь часто они оказываются самодельными (канализационная труба - еще не худший вариант!) и значит, никто не будет гарантировать надежность его крепления. С другой стороны, шнорхели для внедорожников и кроссоверов нечасто бывают штатными, но их в большом количестве выпускают авторитетные компании по тюнинговому оборудованию - то есть даже самостоятельно установленный воздуховод может быть достаточно надежным.

Вкратце

Поскольку строгого контроля за техническим состоянием автомобилей в стране никем не проводится, риск, что доработанный в кустарных условиях экземпляр нанесет вред другим машинам, действительно есть. Поэтому от машины с непонятными вам сооружениями снаружи кузова действительно лучше держаться подальше.

При подготовке статьи были использованы материалы "Офф Роуд Центр" и "Звук и Тюнинг".