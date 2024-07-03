RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НХЛ начнет новый сезон в сердце Европы: кто попал в Глобальную серию

Фото: "Сейбрз" и "Девилз" сойдутся в столице Чехии (thedailynewsonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного первенства сезона 2024/25. Старт кампании намечен на 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Сезон начнется с Глобальной серии. В чешской столице Праге встретятся "Баффало" и "Нью-Джерси".

"Сейбрз" и "Девилз" сыграют на пражской "O2 Арене" два поединка – 4 октября и 5 октября. Остальная команда стартует за океаном 8 октября. В частности, обладатель Кубка Стэнли "Флорида" в ночь на 9 октября в Санрайзе примет "Бостон", а финалист сезона "Эдмонтон" встретится с "Виннипегом" утром 10 октября.

Зимняя классика НХЛ намечена на 31 декабря и 1 марта. В преддверии нового года "Чикаго" на открытом воздухе примет "Сент-Луис", а в первый день весны "Коламбус" встретится с "Детройтом". Завершится регулярный сезон 17 апреля.

Посреди сезона команды будет ждать пауза – 10-21 февраля. Она связана с проведением турнира 4 Nations Face-Off с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.

 

 

Фото: Расписание первых матчей сезона 2024/25 НХЛ (x.com/NHL)

К слову, ранее "Сан-Хосе" выбрал канадца Селебрини под первым номером драфта-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей