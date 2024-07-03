НХЛ начнет новый сезон в сердце Европы: кто попал в Глобальную серию

Сезон начнется с Глобальной серии. В чешской столице Праге встретятся "Баффало" и "Нью-Джерси".

"Сейбрз" и "Девилз" сыграют на пражской "O2 Арене" два поединка – 4 октября и 5 октября. Остальная команда стартует за океаном 8 октября. В частности, обладатель Кубка Стэнли "Флорида" в ночь на 9 октября в Санрайзе примет "Бостон", а финалист сезона "Эдмонтон" встретится с "Виннипегом" утром 10 октября.

Зимняя классика НХЛ намечена на 31 декабря и 1 марта. В преддверии нового года "Чикаго" на открытом воздухе примет "Сент-Луис", а в первый день весны "Коламбус" встретится с "Детройтом". Завершится регулярный сезон 17 апреля.

Посреди сезона команды будет ждать пауза – 10-21 февраля. Она связана с проведением турнира 4 Nations Face-Off с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.

Фото: Расписание первых матчей сезона 2024/25 НХЛ (x.com/NHL)