НХЛ: "Рейнджерс" переиграли "Тампу-Бэй", "Вегас" на последней минуте дожал "Лос-Анджелес"

Победами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Лас-Вегас Найтс" над "Тампой-Бэй Лайтнинг" и "Лос-Анджелес Кингз" соответственно стартовал регулярный сезон Национальной хоккейной лиги за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НХЛ, Восточная конференция, регулярный сезон

"Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: Зибанеджад, 23:25, 45:11, Гудроу, 51:00 – Стэмкос, 29:09

НХЛ, Западная конференция, регулярный сезон

"Лос-Анджелес" – "Вегас" – 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Шайбы: Виларди, 10:36, Кемпе, 44:02, Калиев, 52:58 – Оди-Маршессо, 21:41, Айкел, 41:27, Карлссон, 47:17, Стоун, 59:34

В стартовом матче Востока в Нью-Йорке встретились два финалиста конференции сезона 2021/22. Хозяева повели на 24-й минуте, когда Зибанеджад ворвался в свободную зону и уверенно переиграл Василевского. Но через шесть минут "молнии" отыгрались – Стэмкос реализовал большинство классным броском из центральной зоны.

Однако третий период был полностью за "Рейнджерс". Сначала Зибанеджад с передачи Панарина воспользовался отсутствием одного полевого у гостей. А впоследствии Гудроу результативно завершил атаку "синерубашечников" с участием Карпентера и Линдгрена.

Еще более насыщенным на события стал поединок в Калифорнии. В середине первого периода "король" Виларди точным броском завершил атаку хозяев вторым темпом. "Вегас" ответил шайбой на старте второй 20-минутки – Оди-Маршессо реализовал выход 3 в 1 в контратаке "рыцарей". Настоящая "заруба" началась в третьем периоде.

Айкел вывел "Вегас" вперед, пробив с нескольких метров после серии рикошетов. Форвард "Лос-Анджелеса" Кемпе быстро восстановил статус-кво. Но потом Карлссон классно подправил в ворота дальний выстрел Пьетранджело. Калиев, казалось, вырвал для "Кингз" путевку в овертайм, но за 26 секунд до сирены опытный Стоун вырвал победу для гостей.