На МГЗ зменшили викиди від печей в чотири рази

За словами директора з виробництва МГЗ Володимира Красноярського, наразі викиди в атмосферу з печей МГЗ у вигляді відпрацьованої пари повністю відповідають вимогам українського екологічного законодавства.

Також на підприємстві ухвалили рішення про проведення масштабної модернізації, оскільки вважають зменшення вуглецевого сліду, який, до речі, і зараз на заводі є низьким, одним зі своїх пріоритетних завдань.

"За результатами першого етапу модернізації викиди однієї печі зменшилися вчетверо", - зазначає Красноярський.

На МГЗ зазначають, що пілотний проєкт розробляли представники кількох інститутів, а 80% комплектуючих для обладнання, що використовувалось, вироблено в Україні.

Раніше президентом Миколаївського глиноземного заводу було призначено Штефана Цохлінга (Stephan Zöchling). Він займатиметься стратегією розвитку підприємства та проєктами щодо впровадження інноваційних виробничих систем й передових практик з екології.

За останні 10 років на цільові природоохоронні заходи МГЗ витратив 47 мільйонів доларів.