НГЗ назвав рішення суду за позовом "Стоп шлам" на 9,2 млрд незаконним, і оскаржить його в апеляції

У зв'язку з цим НГЗ не визнає рішення Заводського районного суду Миколаєва і готовий оскаржити його в апеляційній інстанції.

"Ми вважаємо, що це рішення незаконно: в суді не була доведена вина Миколаївського глиноземного заводу, не були встановлені особи, яким нібито заподіяно моральну шкоду. Під час судового засідання у справі Миколаївського глиноземного заводу адвокати "Стоп шлам" не змогли пред'явити суду оригінали документів з підписами постраждалих, а надані електронні копії мають всі ознаки фіктивності, що може свідчити про масштабне шахрайство", - заявила Карпенко.

Також юрист додала, що не встановлено, в чому полягає моральна шкода, яка нібито була заподіяна господарською діяльністю МГЗ. Не було наведено жодного доказу, який підтверджував би цей збиток.

"Своєю чергою Миколаївський глиноземний завод надав всі необхідні докази і документи, свідчення, які підтверджують, що господарська діяльність заводу ніяк не могла завдати моральної шкоди, оскільки підприємство діє в рамках правового поля", - підкреслила юрист.

Як відомо, в ході процесу адвокати МГЗ неодноразово вимагали відводу судді у зв'язку з тим, що її дії були упереджені і необ'єктивні, а допущені нею процесуальні порушення та ігнорування вимог представників МГЗ діяти в рамках закону були проігноровані.

Також хід процесу і винесення рішення було приховано від журналістів - їх не пустили в зал засідань. А рішення у справі з декількох томів матеріалів вмістилося на одній сторінці, кажуть в МГЗ.

"Рішення суду першої інстанції в даній справі не набуло чинності і не підлягає виконанню. Миколаївський глиноземний завод не визнає законність цього рішення і заявляє про готовність оскаржити його в апеляційній інстанції", - заявила начальник юридичного відділу Миколаївського глиноземного заводу, що представляла його інтереси на судових засіданнях.