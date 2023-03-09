В НГУ рассказали, сколько будет продолжаться подготовка бойцов "Гвардии наступления" перед привлечением к боевым действиям

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук отметил, что когда пройдет полный этап подготовки и боевое слаживание ротно-батальонного уровня, тогда можно говорить о привлечении служащих к выполнению задач на фронте.

"Это будет зависеть от того замысла, который будет иметь военно-политическое руководство по применению этих штурмовых бригад - на каком направлении, в каком объеме. Сейчас говорится об их полном комплектовании и качественной подготовке, он продлится 2-4 месяца", - указал представитель НГУ.

По словам Музычука, в составе МВД формируется восемь таких бригад, из них шесть - в составе Нацгвардии.

Сейчас с момента старта кампании почти 1 000 кандидатов, подавших заявку в штурмовые бригады НГУ и прошедшие необходимые этапы отбора, уже причислены к строю.