В НГУ пересмотрят правила дислокации в крупных городах после скандала в Киевской области

По его словам, во время совещания с командирами проанализировали ситуацию, которая произошла 2 ноября в Киевской области.

Руководство НГУ примет решение по результатам служебного расследования и накажет должностных лиц в случае халатности.

Отдельное внимание было уделено приему мобилизованных, их медицинским осмотрам, качественной подготовке и помощи бойцам, возвращающимся после самовольного ухода из части (СЗЧ).

Также будут пересмотрены подходы к размещению пунктов временной дислокации в крупных городах.

Командующий подчеркнул, что командиры несут персональную ответственность не только за выполнение задач, но и за жизнь и безопасность своих подчиненных.

"Национальная гвардия - это большая семья. И я не позволю, чтобы гвардейцев оскорбляли или унижали", - заявил Пивненко, призвав общество с уважением относиться к людям в военной форме.