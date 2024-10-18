Нганну в октагоне, двойное наслаждение Формулы-1 и Мудрик в Ливерпуле: анонс выходных в спорте

Поединок грандов в чемпионате Италии, возвращение Фрэнсиса Нганну в смешанные боевые искусства, визит Михаила Мудрика с лондонским "Челси" на "Энфилд", очередной этап F1 в Штатах и хоккейная битва команд из Канады и США состоятся в грядущий уикенд.

"Ювентус" – "Лацио"

19 октября, 21:45, Турин, "Альянц Стэдиум", трансляция на MEGOGO

Туринцы и римляне идут среди лидеров Серии A. Нет, это не ретроспектива в золотые времена кальчо, а реальность старта нового сезона. "Юве" и "Лацио" набрали по 13 пунктов в 7-ми турах и попытаются не отстать от "Наполи" по итогам восьмого. Фаворитом противостояния считают "Старую синьору", но Тьяго Мотта по разным причинам потерял пятерых подопечных. "Орлы" имеют шансы "наклевать" несколько очков.

Нганну – Феррейра

19 октября, 23:00, Эр-Рияд, "Маядин", трансляция на Setanta Sports

Французский боец смешанных искусств после неудачных проб в боксе возвращается к истокам. Правда, тяжеловес не будет соревноваться под эгидой UFC, где когда-то стал чемпионом. Фрэнсис Нганну отдал предпочтение хищническому конкуренту Professional Fighters League с аравийскими инвестициями. Вот и на бой против бразильца Ренана Феррейры он выйдет под софитами королевского Эр-Рияда.

Фото: Элегантный Фрэнсис Нганну возвращается в MMA из профи-бокса (pflmma.com)

"Ливерпуль" – "Челси"

20 октября, 18:30, Ливерпуль, "Энфилд", телетрансляция на Setanta Sports

Английские гранды с новыми тренерами во главе сразятся в 8-м туре Премьер-лиги. Арне Слот лучше освоился на "Энфилде", собирая одобрительные отзывы коллег и экспертов. А вот Энцо Мареска с количеством футболистов на две команды стал героем фанатских мемов. Однако его "Челси" всего на 4 пункта позади "Ливерпуля", поэтому лондонцев с Михаилом Мудриком в обойме можно считать "темной лошадкой".

Гран-при США

20 октября, 22:00, Остин, "Трасса Америк", телетрансляция на Setanta Sports+

Наступил конец месячной паузы Королевы автоспорта. С новыми силами Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и его конкуренты приехали в Техас на первый из шести финальных этапов сезона. Гран-при США имеет двойное значение, ведь будет состоять из спринта и классической гонки. В случае двух побед Ландо Норрис ("Макларен") сократит отставание от чемпиона в зачете пилотов минимум на 8 очков.

Фото: Макс Ферстаппен проникся атмосферой "Штата одинокой звезды" (x.com/redbullracing)

"Виннипег" – "Питтсбург"

20 октября, 22:00, Виннипег, "Канада Лайф Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Национальная хоккейная лига в этом году увеличила количество матчей в приемлемое для европейцев время. Вот и главным блюдом воскресного вечера станет канадско-американское противостояние. И "Виннипег", и "Питтсбург" неплохо начали новый сезон и входят в топ-8 Западной и Восточной конференций соответственно. "Пингвинз" еще и устраивают голевые фестивали – играют сами и позволяют другим.