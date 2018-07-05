В НФ заявили, що криза створена президентом штучно

За словами Геращенко, кандидатури до нового складу ЦВК мали бути подані президентом вже давно

У Центральній виборчій комісії мають бути представлені кандидатури від усіх політичних фракцій парламенту - як правлячої коаліції, так і опозиції, оскільки в іншому випадку є ризик невизнання результатів виборів та різного роду маніпуляцій. Про це заявив представник фракції “Народний фронт” Антон Геращенко під час ефіру на парламентському телеканалі.

Він нагадав, що фракція “Народний фронт” неодноразово публічно заявляла про те, що “якщо є 13 місць у Центральній виборчій комісії, то президент має подати 13 кандидатів, а не 14”.

“У Центральній виборчій комісії мають бути представлені усі політичні сили, як правляча коаліція, так і опозиція. Завдання Центральної виборчої комісії – чесний підрахунок голосів. У тому вигляді, як його бачить президент Порошенко, - так, щоб більшість членів ЦВК підпорядковувалися йому особисто. Відповідно, це може призвести до невизнання результатів виборів та різного роду маніпуляцій. У жодної політичної сили не може бути більшості в ЦВК. Це орган, який створений для визнання чесних виборів”, - заявив Геращенко.

Представник фракції “Народний фронт” також нагадав, що кандидатури до нового складу ЦВК мали бути подані президентом вже давно, оскільки термін повноважень нинішнього складу Центрвиборчкому вже давно минув.

“В законі про Центральну виборчу комісію написано, що після завершення терміну повноважень кожного з членів ЦВК (що відбувалося у 2015, 2016, 2017 роках), президент мав невідкладно протягом місяця вносити по одному кандидату, а не доводити до торгу, який є зараз”, - наголосив народний депутат.

“Вся ця криза створена президентом штучно. Завдання президента, як завжди, - шантаж Верховної Ради як вищого представницького органу народу України. Ми цього шантажа не допустимо. Верховна Рада повернеться до своєї нормальної роботи”, - резюмував Геращенко.