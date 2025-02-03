Необычный кроссовер без крыши от Volkswagen стал одним из лидеров рынка: подробности

Кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Convertible стал одним из бестселлеров класса. По итогам 2024 года модель разошлась тиражом в 10,7 тысячи экземпляров и умудрилась завоевать "серебро" в европейском сегменте кабриолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RM Sotheby's .

Необычный Volkswagen уступил лишь "открытым" версиям MINI One/Cooper, но опередил все родстеры и кабрио со спортивными акцентами: позади остались Porsche 911 (8,1 тысяч штук), BMW 4-Series (7,2 тыс.), Mazda MX-5 (6,4 тыс.) и BMW Z4 (5,5 тыс.).

Успехи кабриолета Volkswagen T-Roc позволили продлить жизненный цикл модели. Изначально компактный кроссовер планировали убрать с рынка в 2025 году, но в итоге производство продлится до 2027 года, то есть модель продержится на конвейере десять лет. В целом спрос на кабриолеты в Европе падает: например, Mercedes-Benz исключил из линейки три модели за последние три года.

Хотя кроссовер-кабриолет кажется удачным форматом на фоне успеха обычных внедорожников, на самом деле только Volkswagen T-Roc удается стабильно оставаться на плаву. Разработка открытых версий Nissan Murano и Range Rover Evoque оказались коммерческим провалом, и новых игроков в этом классе не видно.

В статистике учтены результаты продаж не только 27 стран Евросоюза, но и Британии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна, которые входят в Европейскую ассоциацию свободной торговли.