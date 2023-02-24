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Несмотря на "прилеты". В ГПСУ показали, как пограничники наносят удары по врагу в Бахмуте

Фото: в ГПСУ показали, как украинские бойцы наносят удары по вражеской пехоте в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают наносить удары по вражеской пехоте в Бахмуте (Донецкая область), несмотря на постоянные "прилеты" по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники-минометчики бьют по пехоте врага и помогают собратьям отбивать штурм, несмотря на "прилеты", - говорится в сообщении ведомства.

На видео, снятом пограничниками, видно, что украинские военные ведут огневую работу по оккупантам, и через некоторое время по минометной позиции враг наносит ответный удар. Однако, несмотря на это, бойцы ГПСУ продолжают свою боевую задачу.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город россияне теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" вообще оставляет на полях и не пускают назад живыми.

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