Несмотря на переговоры о мире, должны продолжать поддерживать защитников, - Палатный

"Мы не можем позволить себе потерять боевой дух, ослабить армию или позволить врагу перегруппироваться и ударить сильнее. Украинцы уже доказали, что они непобедимы, когда едины в борьбе. Мы должны продолжать поддерживать наших защитников - не только словом, но и делом. Каждый из нас должен делать свой вклад в победу. ВСУ - это главный гарант нашего существования. Мы не имеем права отступать. И мы не отступим", - заявил Артур Палатный.

Он отметил, что, пока продолжаются поиски дипломатических путей выхода из войны, украинцы продолжают отражать атаки врага.

"Сейчас много разговоров о перемирии. Россияне, конечно, будут пытаться остановить поставки нам военной помощи, уменьшить и разоружить наше войско. Одним словом, будут пытаться реализовать свои привычные "хотелки". Однако наши воины продолжают уничтожать оккупантов, пока происходит поиск путей для дипломатии", - подчеркнул Палатный.

Ранее Палатный заявлял, что во время будущих переговоров ни в коем случае нельзя обсуждать сокращение ВСУ и военно-промышленного комплекса. Украина должна сохранить как минимум 500-тысячную профессиональную и технологическую армию с достойными зарплатами, а также программы по производству дронов, ракет и другого вооружения, подчеркнул он.