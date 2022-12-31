Несмотря на блекауты. Почти 90% украинцев поддерживают борьбу с РФ, - социолог

"Несмотря на российские обстрелы, которые разрушают инфраструктуру и уносят жизни людей, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. И лишь 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России", - отметил он.

Он также уточнил, что согласно августовскому опросу, мир на условиях владения только подконтрольными территориями поддерживали 11% респондентов. Для 28% приемлем мир без возвращения оккупированного Крыма и Донбасса, а 88% выступают за возвращение всей территории по состоянию до 2014 года.

В других исследованиях социологи иначе задавали вопрос и просили выбрать между двумя вариантами. Первый заключается в возможности отказа от некоторых территорий для скорейшего достижения мира, второй - ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий.

"Мы задавали эти вопросы с мая по декабрь, последние данные получили буквально на днях, они еще не обнародованы. Казалось бы, люди должны уставать от войны и быть более готовы к миру сейчас, чем 8 месяцев назад, но этого пока не происходит. Подавляющее большинство выбирает второй вариант - никаких территориальных уступок: май 82%, июль 84%, сентябрь 87%, декабрь 85%, разница между 85 и 87 статистически незначима. Так что украинцы сейчас не настроены ни на какие территориальные компромиссы", - добавил Паниотто.