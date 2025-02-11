Неудобная Пегула для Свитолиной: украинка покидает турнир в Дохе

WTA 1000, Доха, одиночный разряд, 2-й круг

Элина Свитолина - Джессика Пегула - 3:6, 6:7

Свитолина, занимающая 22-ю строчку в мировом рейтинге, играла с 5-й в списке WTA - американкой Пегулой.

Теннисистки хорошо знакомы, ведь играли между собой уже шесть раз. Счет перед матчем в Дохе был - 4:2 в пользу американки. Но если брать матчи на харде, преимущество Пегулы более убедительное - 4:1. Хотя в целом соперничество между украинкой и американкой всегда было острым: в четырех играх из шести победительница определялась в трех сетах.

К сожалению, после яркой победы в первом круге, когда Свитолина проиграв первый сет со счетом 0:6, смогла одолеть чешку Маркету Вондроушову, сил на второй подряд подвиг у нее не хватило.

Украинка допустила роковую ошибку в первом сете. Она проиграла четвертый гейм на своей подаче, и такой опытной оппонентке, как Пегула, этого было достаточно для победы в партии.

Второй сет был более напряженным и закрученным сюжетно. Свитолина отдала подачу уже на старте. Но смогла отыграться на мячах соперницы. Затем такой сценарий повторился еще трижды. В конце концов при счете 6:6 партия перешла в тай-брейк. Там украинка шансов уже не имела: сходу отдала пять баллов подряд, что отыграть уже было невозможно. Поединок длился почти два часа.

Свитолина с одной победой покидает столицу Катара. А из четырех украинок, которые стартовали на "тысячнике", осталась только Марта Костюк.