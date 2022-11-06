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Несокрушимый Бахмут. Генштаб показал фоторепортаж с самого горячего направления на восточном фронте

Фото: Генштаб показал фоторепортаж с Бахмутского района (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают отбивать атаки российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Генштаб опубликовал фоторепортаж о боевых буднях наших бойцов на данном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Бахмутское направление - одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью, в любую погоду, атакуют украинские позиции", - сказано в сообщении.

При этом, как отмечают в Генштабе, бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского надежно держат оборону и наносят россиянам безумные потери.

Напомним, в ВСУ объясняли, что Россия стремится захватить Бахмут и Соледар, чтобы добиться хоть каких-либо успехов на фронте после ряда поражений. Таким образом, захватчики могли бы заявить о так называемом "освобождении" Донбасса.

В Генштабе также отмечали, что ситуация в Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Украинские бойцы продолжают отражать атаки противника и успешно сопротивляются.

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БахмутГенштаб ВСУВойна России против Украины