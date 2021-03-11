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Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу, - МВФ

Автор: Дмитро Левицький

Міжнародний валютний фонд вважає незалежність Національного банку життєво важливою складовою для виділення чергового траншу. Незалежність НБУ є надважливим принципом для економічної та фінансової стабільності країни.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив речник МВФ Джері Райс.

"Незалежність центральних банків є життєво важливим принципом для МВФ щодо будь-якої країни. Незалежність НБУ - одна зі складових, яку ми уважно моніторимо. Це питання є життєво важливим для нас", - наголосив він.

Райс зазначив, що істотним чинником для МВФ також є збереження цілісності, незалежності та ефективності антикорупційних інституцій в Україні.

Він додав, що це все є "важливими передумовами та вимогами", які визначені в програмі співпраці між Україною та МВФ.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента назвали терміни, необхідні для вирішення ключових питань у переговорах з МВФ.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав 5 умов МВФ, які треба виконати для отримання чергового траншу. У Кабміні розраховують отримати транш до кінця року.

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