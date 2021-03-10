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У Зеленського назвали терміни вирішення ключових питань у переговорах з МВФ

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 22:58
У Зеленського назвали терміни вирішення ключових питань у переговорах з МВФ Фото: Офіс президента України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника Офісу президента України Юлія Свириденко розповіла, скільки часу знадобиться для успішного розв'язання ключових питань у переговорах з Міжнародним валютним фондом. На її переконання, на це підуть декілька місяців.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Свириденко вважає, що розв'язати ключові питання українська влада зможе у найближчі місяці, однак точних термінів вона не назвала. За її словами, влада фокусує увагу на боротьбі з корупцією, реформі фіскальної служби та судовій реформі.

Крім того, в ОП анонсували запровадження в Україні інструментів для полегшення доступу бізнесу до кредитних ресурсів та створення агентства з іноземних інвестицій.

У січні-лютому в Україні працювала місія МВФ, але за результатами її роботи сторони не змогли домовитися про перегляд програми Stand-by. Перегляд цієї програми потрібен для виділення Україні чергового траншу кредиту від МВФ.

Нагадаємо, у Кабміні розраховують домовитися з МВФ про черговий транш до червня цього року. Глава уряду Денис Шмигаль назвав 5 умов фонду, які треба виконати для досягнення домовленостей.

Додамо, у "Слузі народу" заявляли, що місія МВФ повернеться в Україну у квітні після того, як припинять діяти фіксовані ціни на газ для населення.

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