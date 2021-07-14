Незалежно від держави. У Росії погрожують припиняти "провокації", як з есмінцем Defender

Російська Федерація погрожує припиняти усіляку "провокацію", яка відбудеться поблизу її кордонів. Країна розцінює активність військової діяльності НАТО, як загрозу національній безпеці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Російська газета".
Під час інтерв’ю з замісником секретаря Ради безпеки Російської Федерації Михайлом Поповим, останній відзначив, що розташування військ НАТО поблизу кордонів країни розцінюється, як загроза.
"Посиленню військових небезпек і військових загроз Росії також сприяють активна військова діяльність НАТО, розвиток потенціалу глобальної системи протиракетної оборони США, відпрацювання застосування проти Росії великих військових формувань і ядерної зброї. Зростає роль неядерних засобів ураження, що володіють великою дальністю дії й могутністю бойового оснащення", - відзначив Попов.
Зокрема посадовець пригадав й початок масштабних навчань НАТО "Сі Бриз", які розпочались 28 червня на території західної частини Чорного моря. Наразі до навчань залучені близько 40 бойових кораблів й катерів, 30 одиниць авіаційної техніки та 4 тисячі військовослужбовців з 32 країн світу.
"Провокації біля кордонів Росії й надалі будуть припинятися найжорсткішими методами, попри державну приналежність порушника", - зауважив замісник секретаря Радбезу РФ.