RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Незалежно від держави. У Росії погрожують припиняти "провокації", як з есмінцем Defender

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація погрожує припиняти усіляку "провокацію", яка відбудеться поблизу її кордонів. Країна розцінює активність військової діяльності НАТО, як загрозу національній безпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Російська газета".

Під час інтерв’ю з замісником секретаря Ради безпеки Російської Федерації Михайлом Поповим, останній відзначив, що розташування військ НАТО поблизу кордонів країни розцінюється, як загроза.

"Посиленню військових небезпек і військових загроз Росії також сприяють активна військова діяльність НАТО, розвиток потенціалу глобальної системи протиракетної оборони США, відпрацювання застосування проти Росії великих військових формувань і ядерної зброї. Зростає роль неядерних засобів ураження, що володіють великою дальністю дії й могутністю бойового оснащення", - відзначив Попов.

Зокрема посадовець пригадав й початок масштабних навчань НАТО "Сі Бриз", які розпочались 28 червня на території західної частини Чорного моря. Наразі до навчань залучені близько 40 бойових кораблів й катерів, 30 одиниць авіаційної техніки та 4 тисячі військовослужбовців з 32 країн світу.

"Провокації біля кордонів Росії й надалі будуть припинятися найжорсткішими методами, попри державну приналежність порушника", - зауважив замісник секретаря Радбезу РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧорне морекордон