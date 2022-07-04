ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Незаконні розкопки в Криму: Кабмін оприлюднив список санкцій

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 липня 2022 20:32
Незаконні розкопки в Криму: Кабмін оприлюднив список санкцій Фото: Уряд схвалив список санкцій через незаконні розкопки в Криму (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Уряд погодив санкції проти російських археологів та деяких іноземних дослідників за незаконні розкопки у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

1 липня Уряд схвалив пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, причетних до незаконних археологічних розкопок, досліджень об'єктів культурної спадщини, самовільного розкопування військових поховань на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Список ще розгляне Рада національної безпеки та оборони України та Президент України. Окрім всього, їхнє погодження дозволить з таким же списком звернутись до міжнародної спільноти і ввести дзеркальні санкції.

Запровадження персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, причетних до незаконних розкопок та досліджень в Криму:

  • унеможливить в'їзд фізичних осіб зі санкційного списку на територію України. Також вони не зможуть розпоряджатися своїм майном в Україні;
  • стане передумовою для згортання наукових досліджень в галузі археології Північного Причорномор'я;
  • створить перешкоди для незаконних археологічних розкопок і наукових досліджень в тимчасово окупованому Криму;
  • унеможливить представлення результатів наукових досліджень, зокрема перед міжнародною науковою спільнотою;
  • унеможливить використання інституцій ЮНЕСКО для опосередкованої легітимації спроби анексії Автономної Республіки Крим.

Перелік осіб, які підпадають під дію санкції щодо незаконних розкопок в Криму можна побачити тут.

Таке рішення Кабінет Міністрів України прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, що були порушені внаслідок незаконних дій фізичних осіб.

Нагадаємо, Кабмін погодив введення санкцій проти російських археологів та іноземних дослідників за незаконні розкопки в окупованому Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони