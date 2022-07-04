Незаконні розкопки в Криму: Кабмін оприлюднив список санкцій

Уряд погодив санкції проти російських археологів та деяких іноземних дослідників за незаконні розкопки у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

1 липня Уряд схвалив пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, причетних до незаконних археологічних розкопок, досліджень об'єктів культурної спадщини, самовільного розкопування військових поховань на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Список ще розгляне Рада національної безпеки та оборони України та Президент України. Окрім всього, їхнє погодження дозволить з таким же списком звернутись до міжнародної спільноти і ввести дзеркальні санкції.

Запровадження персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, причетних до незаконних розкопок та досліджень в Криму:

унеможливить в'їзд фізичних осіб зі санкційного списку на територію України. Також вони не зможуть розпоряджатися своїм майном в Україні;

стане передумовою для згортання наукових досліджень в галузі археології Північного Причорномор'я;

створить перешкоди для незаконних археологічних розкопок і наукових досліджень в тимчасово окупованому Криму;

унеможливить представлення результатів наукових досліджень, зокрема перед міжнародною науковою спільнотою;

унеможливить використання інституцій ЮНЕСКО для опосередкованої легітимації спроби анексії Автономної Республіки Крим.

Перелік осіб, які підпадають під дію санкції щодо незаконних розкопок в Криму можна побачити тут.

Таке рішення Кабінет Міністрів України прийняв з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, що були порушені внаслідок незаконних дій фізичних осіб.