За незаконне проникнення у зону ЧАЕС хочуть ввести кримінальну відповідальність

За незаконне проникнення у зону відчуження хочуть ввести кримінальну відповідальність. У парламенті зареєстрований відповідний законопроект №4156.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Документ, автором якого є Кабінет міністрів, передбачає, що проникнення у зону відчуження чи зону безумовного відселення без дозволу, або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон будуть карати штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу складе від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч - 42 500 гривень).

Крім того, штрафи за переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів пропонують встановити у розмірі від 17 тисяч до 42 500 гривень.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні незаконно обробляли радіоактивно забруднену землю; правоохоронці припинили таку діяльність "чорних" фермерів, а суд заарештував техніку, яку задіяли у зоні.

Як писало РБК-Україна, Чорнобильська зона відчуження була відкрита для туристів з 1 червня з певними обмеженнями, які будуть скасовані після завершення карантину.