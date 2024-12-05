Незаконно хранил боеприпасы. Блогеру-военному Сорду сообщили новое подозрение

Правоохранители сообщили о новом подозрении военному блогеру, который незаконно хранил боеприпасы. Граната и патроны были обнаружены во время обыска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о блогере-военном Владиславе Сорде.
Как пишет Нацполиция, санкционированный обыск проводился в ноябре текущего года. Тогда же правоохранители обнаружили у подозреваемого гранату и патроны.
"В декабре следователи собрали достаточно доказательств для объявления злоумышленнику еще одного подозрения - за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины). Вместе с тем, подозреваемому вручено ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - пишет полиция.
Сейчас подозреваемому грозит семь лет тюрьмы.
В июле 2022-го Сорд заявил о возможности приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Как в итоге выяснила Нацполиция, мужчина присвоил не менее 350 тысяч гривен. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам. Поэтому недавно Сорду сообщили о подозрении.
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