Незаконно вирубували ліси: на Закарпатті викрили схему на понад 5 млн гривень

За даними слідства, злочинну схему організував 61-річний колишній лісничий, будучи працівником органу - державної лісової охорони. До "справи" він залучив помічника і майстра лісу, щоб вони могли рубати дерева.

Всупереч плану проведення санітарних рубок група займалася незаконною вирубкою лісу без належних на те документів. Деревину продавали в обхід встановлених норм.

Правоохоронці зазначають, що сума збитків, завданих державі, становить понад 5,3 мільйона гривень. Але щоб приховати злочини, працівники лісництва склали документи щодо належного проведення санітарних порубок на окремій ділянці.

Трьом зловмисникам повідомлено про підозру.