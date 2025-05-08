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"Вскоре поговорим". Трамп анонсировал разговор с Зеленским

Фото: американский президент Дональд Трамп с украинским лидером Владимиром Зеленским (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп вскоре должен поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Ранее сегодня Трамп заявил, что поговорит со своим украинским коллегой Зеленским после того, как Киев ратифицирует соглашение с Вашингтоном по минеральным ресурсам.

"Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти, и мы ценим это, и я поговорю с президентом чуть позже, чуть позже", - сказал президент США.

Соглашение между США и Украиной

Напомним, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение об экономическом партнерстве, также известно как соглашение о недрах. Документ в частности предусматривает создание инвестиционного Фонда восстановления, который будет наполовину украинским и американским.

А ранее сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США.

В Раде подробнее объяснили, что это означает и что будет дальше. Узнать об этом, можно и материале РБК-Украина.

Подробнее о соглашении и работе Фонда - читайте в интервью РБК-Украина с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко и переговорной группой, которая работала над соглашением.

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Владимир ЗеленскийНадраСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна России против УкраиныОккупанты