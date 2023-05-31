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Нейтральный россиянин опозорился вылетом от ноунейма на старте "Ролан Гарроса"

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Париж, Среда 31 мая 2023 10:26
Нейтральный россиянин опозорился вылетом от ноунейма на старте "Ролан Гарроса" Фото: Тьягу Сейбот Уайлд выбил Даниила Медведева (facebook.com/RolandGarros)
Автор: Антон Федорцив

Второй номер мирового рейтинга тенниситов-профессионалов Даниил Медведев потерпел поражение от бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом раунде Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/64 финала, мужчины

Сейбот Уайлд – Медведев – 3:2 (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4)

Латиноамериканец продолжил сенсационный путь на French Open. После триумфа в квалификации он выбил топ-теннисиста благодаря победе в пяти сетах. Первые две партии завершились тай-брейками – Сейбот Уайлд выиграл в первой, а россиянин отыгрался во второй.

Казалось, что в третьем сете маятник окончательно качнулся в сторону Медведева. Он с четырьмя эйсами и тремя брейками дожал бразильца за каких-то 39 минут. Впрочем, ответ Сейбота Уайлда шокировал. Сначала андердог потратил на минуту меньше, чтобы одолеть российского теннисиста в четвертой партии.

Дальше больше. В решающем сете 23-летний бразилец трижды взял очки на подачах Медведева. Завершил же партию и поединок Сейбот Уайлд удачной собственной подачей, реализовав матч-пойнт с первой попытки. Россиянин может паковать чемоданы домой.

В следующем круге бразильский теннисист, никогда не поднимавшийся в первую сотню классификации ATP, встретится с аргентинцем Гвидо Пельей. Поединок состоится 1 июня. Ветеран попал на Ролан Гаррос благодаря защищенному рейтингу, поскольку весь сезон-2022 Пелья пропустил.

К слову, ранее Костюк прокомментировала освистывание фанатами за отказ пожать руку Соболенко.

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