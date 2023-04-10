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Нейтральный россиянин повел в матче за титул чемпиона мира по шахматам

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Астана, Понедельник 10 апреля 2023 17:21
Нейтральный россиянин повел в матче за титул чемпиона мира по шахматам Фото: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь стремятся стать 17-м чемпионом мира (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорцив

После второй партии поединка за шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем определился промежуточный лидер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат партии.

Россиянин выиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам. Актуальный счет – 1,5:0,5 в пользу Непомнящего.

Шахматист из РФ, соревнующийся под нейтральным флагом, в отчетной партии играл черными фигурами. Он перехватил инициативу в середине партии, заставил Лижэня допустить ошибку и перейти к обороне.

Китайский гроссмейстер фактически пошел в ва-банк на 17-м ходу. Он подвинул белого слона на d3, чтобы поднять темп партии. Непомнящий в ответ отвел короля на безопасное поле, а после еще одного неудачного хода Лижэня перешел к контратаке. В конце концов представитель Поднебесной сдался после 29-го хода.

В общей сложности претенденты на шахматную корону могут сыграть 14 партий. Для победы Лижэню или Непомнящему достаточно набрать 7,5 пункта. Если счет будет равным (7:7), то пройдет тай-брейк. Матч претендентов стал возможным из-за отказа 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена провести защиту титула.

К слову, ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года.

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