Нейтральна Швейцарія зближується з НАТО через вторгнення Росії в Україну, - Reuters

Міноборони Швейцарії готує звіт про варіанти забезпечення безпеки, які включають в себе спільні військові навчання з країнами НАТО, повідомив агентству Reuters глава відділу політики безпеки Міністерства оборони Швейцарії Паелві Пуллі.

"В кінцевому підсумку можливі зміни в інтерпретації нейтралітету", - сказав Пуллі в інтерв'ю минулого тижня. За словами Пуллі, нейтралітет, який утримував Швейцарію від участі в обох світових війнах в 20-му столітті, не був самоціллю, а був спрямований на підвищення безпеки Швейцарії.

За її словами, інші варіанти включають регулярні зустрічі на високому рівні між командувачами і політиками Швейцарії і НАТО.

Ідея повноправного членства в НАТО обговорювалася, але оскільки Швеція і Фінляндія - країни, які також мають історію нейтралітету - знаходяться на межі приєднання, але Пуллі сказав, що звіт навряд чи рекомендує Швейцарії зробити цей крок.

Таке зближення з альянсом означало б відхід від ретельно вирощуваної традиції не приймати чиюсь сторону, яка, за словами її прихильників, допомогла Швейцарії мирно процвітати і зберегти особливу роль посередника, в тому числі під час протистояння Заходу з Радянським Союзом.

Звіт повинен бути завершений до кінця вересня, після чого він буде переданий на розгляд Кабінету Міністрів Швейцарії.

Під час поїздки до Вашингтона на цьому тижні міністр оборони Віола Амхерд заявила, що Швейцарії слід більш тісно співпрацювати з очолюваним США військовим альянсом, але не приєднуватися до нього.

Нагадаємо, Швейцарія скасувала нейтралітет через вторгнення Росії в Україну. Влада країни прийняла рішення підтримати санкції Європейського Союзу щодо Росії.