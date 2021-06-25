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Нейтралізували "терористів". Прикордонники провели тактичні навчання на Закарпатті

Автор: Марія Кучерявець

Протягом трьох днів в Ужгороді прикордонники Чопського загону проводили антитерористичні навчання. Співробітники ДПСУ спільно з нацгвардійцями викрили та затримали умовних терористів.

Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

За легендою навчань, службою авіаційної безпеки на території аеропорту "Ужгород" було помічено групу невідомих з вибухівкою, які мають намір вчинити терористичний акт.

Так, завданням прикордонників було не допустити вихід групи з території міжнародного пункту пропуску "Ужгород-авіа" та незаконне перетинання кордону ймовірними терористами.

Після чого співробітники ДПСУ перекрили ділянку кордону силами резервів від найближчих підрозділів та управління загону.

Як додають у відомстві, прикордонники спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України вчасно виявили умовних терористів та затримали їх.

Фото: прикордонники проводять тактичні навчання спільно з нацгвардійцями (dpsu.gov.ua)

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