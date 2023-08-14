Неймар в шаге от перехода в чемпионат Саудовской Аравии: какие условия трансфера

Скандальный нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар решил продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Бразилец будет выступать в "Аль-Хиляле".

Об этом заявил журналист Фабрис Хокинс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

Форвард на этой неделе завершит переход в ряды аравийского гранда. ПСЖ принял предложение о продаже латиноамериканца, а сам футболист принялся согласовывать финальные детали персонального контракта.

Неймар собирается подписать с "Аль-Хилялем" соглашение на 2 года. Зарплата бразильца может составить 100 млн евро за сезон. ПСЖ гарантированно заработает на продаже нападающего 90 млн в евровалюте. Еще ориентировочно 30 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.

"Аль-Хиляль" в летнее трансферное окно поддержал тренд подписания звезд из Европы. Ряды столичного коллектива уже пополнили защитник Кулибали, хавбеки Невеш и Милинкович-Савич, а также вингер Малком. Тренером команды 1 июля стал легендарный Жорже Жезуш.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник "Сантоса". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи – 2 титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов 2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Делит с культовым Пеле звание лучшего бомбардира сборной Бразилии всех времен (по 77 мячей). Выиграл в составе "селесао" Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.