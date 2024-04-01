Неймар анонсировал возвращение в бывший клуб: известны сроки

32-летний латиноамериканец вернется в бразильский "Сантос" в 2025-м. Нападающий лично подтвердил предстоящий переход, посетив матч "рыб" против "Палмейраса" в Лиге Паулиста.

Неймар признался, что главная заслуга в возвращении на "Вила Белмиро" принадлежит президенту клуба Марсело Тейшейри. Он убедил воспитанника "Сантоса" вернуться домой. Контракт нападающего с "Аль-Хилялем" действует до лета 2025 года, так что "рыбам" он достанется бесплатно.

На старте карьеры Неймар провел 4,5 сезона в составе "Сантоса". В общей сложности он сыграл 140 матчей во всех турнирах за родной клуб, в которых забил 72 мяча и отдал 35 результативных передач. С "рыбами" нападающий триумфовал в Копа Либертадорес-2011 и завоевал ряд других трофеев.

Что известно о "Сантосе"

Основан в 1912 году футбольный клуб из штата Сан-Паулу. Прозвище – "рыбы", "Сантастико".

Восьмикратный чемпион Бразилии, многократный победитель чемпионата штата Сан-Паулу (22 титула), обладатель Копа Либертадорес (1962, 1963, 2011). Победитель Кубка КОНМЕБОЛ-1998, обладатель Рекопы Южной Америки (2012), триумфатор Межконтинентального кубка (1962, 1963).

В составе "Сантоса" практически всю игровую карьеру провел Король футбола Пеле (1956-1974 гг.). В структуре "рыб" также росли Робиньо, Неймар и многие другие бразильские звезды.