Неижпапа рассказал, зачем Украине Корпус морской пехоты и что будет у него на вооружении

Корпус морской пехоты, который создается в Украине, будет заниматься сложными морскими десантными операциями. На их вооружении, в частности, будет плавающая бронетехника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапу .

Он подчеркнул, что Украина - морское государство, ведь у страны очень протяженная береговая полоса - более 2700 км, из них 1700 км морской границы.

Учитывая это, все побережье вместе с реками, лиманами, заливами, портами требует защиты. Именно на морскую пехоту возлагается задача по обеспечению безопасности или освобождению этих территорий.

"Неотложная ситуация диктует нам требование сформировать мощный организм, который должен иметь полноценную систему управления, комплект вооружения и военной техники, соответствующие подразделения для выполнения этих задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими составляющими обороны", - сказал Неижпапа.

Командующий ВМС отметил, что основные задачи морской пехоты - это охрана морских баз и портов, а также захват плацдармов, удерживаемых врагом. Для этого подразделения морской пехоты должны быть обучены и иметь необходимое вооружение и технику.

При этом еще до захвата плацдарма должна быть проведена десантная морская операция. По его словам, это сверхсложный вид операции, который производится еще до того момента, как нога морского пехотинца ступит на берег. Самостоятельно Корпус морской пехоты решить такие задачи не может.

Неижпапа рассказал, что на вооружении Корпуса морской пехоты будет плавающая бронетехника, а средствами доставки этой техники будет корабельный состав ВМС.

Корпус создается потому, что после захвата плацдарма дальнейшее продвижение вперед потребует определенной самостоятельности управления и принятия решений.

Командующий ВМС отметил, что количество личного состава Морской пехоты будет увеличено за счет создания новых бригад и других подразделений - артиллерийских, обеспечения, поддержки.

По его словам, эти планы реализуются уже сейчас, ведь нет времени ждать завершения войны.

Корпус морской пехоты

В День морской пехоты, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты, который обеспечат современной техникой и оружием.

Корпус - это общевойсковое оперативно-тактическое объединение войск постоянного или временного состава. В военное время он действует как в составе армии, так и самостоятельно - то есть подчиняется фронту или группе армий.

В состав корпуса обычно входит 2-4 дивизии, усиленные другими частями. Личный состав насчитывает до 50 тысяч человек.

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