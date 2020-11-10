ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

NextGen поруч: PS5 вже в Україні

Прес-релізи, Вівторок 10 листопада 2020 13:00

У вересні 2020 року Sony презентували приставку нового покоління - PlayStation 5, розповівши про її технічні характеристики і нові функції. В Україні продажі приставки почнуться 19 листопада, і першими її отримають ті, хто оформить передзамовлення.

Що нового в PlayStation 5

Технічні характеристики PS5:

  • 8-ядерний процесор x86-64-AMD Ryzen з мікроархітектурою Zen 2, що працює на частоті 3,5 ГГц;
  • графічний прискорювач AMD Radeon RDNA 2 з апаратною підтримкою Ray Tracing;
  • 16 ГБ ОЗП GDDR6 з пропускною спроможністю 448 Гбайт/с;
  • швидкісний кастомний SSD об'ємом 825 Гб з номінальною швидкістю зчитування 5.5 Гбайт/с;
  • дисковод Ultra HD Blu-ray (в Digital Edition відсутній).

Продуктивність PS5 оцінюється в 10,3 TFLOPS, що в два з половиною рази перевищує показники PS4 Pro.

NextGen поруч: PS5 вже в Україні

Варто окремо торкнутися теми SSD. На завантаження 2 ГБ даних йому потрібно 0.27 секунд, в той час як PS4 знадобилося 20 секунд, щоб завантажити 1 ГБ даних. За рахунок цього ігри нового покоління будуть запускатися миттєво. Епоха завантажувальних екранів залишається в минулому. Якщо стандартних 825 ГБ здасться мало, з часом можна буде докупити і встановити SSD в слот M.2, що підтримує 4 форм-фактора:

  • 2230
  • 2242
  • 2260
  • 2280

Про зворотну сумісність

Ходило багато чуток на цю тему, однак Джим Райан вже офіційно підтвердив: на PlayStation 5 можна буде запускати ігри з PS4. Однак не всі, а лише 99% раніше випущених тайтлів. Винятком стали 10 ігор: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe's Diner, DWVR, Shadwen і ще 5 інді-проектів.

На щастя, в цей список не потрапили популярні хіти, так що проблем з зворотною сумісністю не буде. Крім того, на PS5 буде режим Boost Mode, який автоматично підвищить продуктивність ігор з PS4. Наприклад, в Ghost of Tsushima частота кадрів в секунду підвищиться зі стандартних 30 до 60 при роздільній здатності 4К.

Стартова лінійка ігор PS5

На релізі консолі геймери зможуть насолодитися такими відеоіграми:

  • Astro's Playroom - йде в комплекті з PS5;
  • Demon's Souls (ремейк);
  • Destruction AllStars;
  • Spider-Man: Miles Morales;
  • Sackboy A Big Adventure.

Це тільки початок. В майбутньому Sony планує випустити масу цікавих ексклюзивів, включаючи продовження культової Horizon Zero Dawn і брутального бойовика God of War. Оформляйте передзамовлення заздалегідь, адже попит на консолі нового покоління величезний і висока ймовірність, що перша партія в Україні розійдеться миттєво.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Прес-релізи
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся