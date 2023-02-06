New York Times показало, как американцы производят артиллерийские снаряды для ВСУ (видео)

Журналисты американской газеты The New York Times посетили заводы Министерства обороны США, на которых производят артиллерийские боеприпасы, в том числе для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В издании отмечают, что большинство изготовленных снарядов на заводах в северо-восточной Пенсильвании отправляют в Украину. Самый старый из них в Скрентоне впервые начал производить стальные снаряды в начале 1950-х годов для Корейской войны.

В течение всего производственного процесса работники производят проверку качества заготовок. После заливки взрывчатки снаряды проходят даже через рентгеновские лучи, обнаруживающие любые полости внутри снарядов, которые могут отрицательно повлиять на боевое применение боеприпасов. Это одна из окончательных проверок качества, проходимых артиллерийскими боеприпасами.

Далее некоторые снаряды отправляются в Юму, Аризона, где на полигоне они будут выстрелены из гаубиц. Если они пройдут испытания, то остальные десятки тысяч снарядов, сделанных в этом месяце, будут утверждены для использования.